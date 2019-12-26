Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 27 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma günü Niğde için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.