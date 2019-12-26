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  • 26.12.2019 22:13
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 22:47

'de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma günü Niğde için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

'de yarın okullar tatil mi? Niğde'de yaşayan öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan soğuk hava dalgasıyla birlikte birçok ilimizde kar yağışları başladı. Kar yağışları eğitim hayatını da olumsuz etkiliyor. Niğde'de yarın okulların tatil olup olmadığı o ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konuların başında bulunuyor. Peki, 27 Aralık Cuma MEB Niğde için tatil açıklaması yapıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Niğde'de yarın okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son rapora göre tahmine göre kar yağışı etkisini yarından itibaren arttıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporunda 27 Aralık Cuma günü kar yağışı görülecek iller belli oldu. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgası ülkede yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda ülkemizin pek çok ilinde kar yağışlarının başlamasıyla birlikte öğrenci ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, Niğde'de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma günü Niğde için kar tatili açıklaması yapıldı mı?

NİĞDE'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde'de okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

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