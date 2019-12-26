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  • 26.12.2019 21:19
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 21:19

MPİ 26 Aralık çekiliş sonuçları duyuruldu! 2 milyon 100 bin liralık ikramiye...

26 Aralık çekiliş sonuçları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 19 Aralık Perşembe günü yapılan çekilişlerde 2 milyon 113 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Devir işleminin ardından bayilerden Süper Loto oynayan vatandaşlar 26 Aralık nı öğrenmek istiyor. Peki, sonuçlara göre hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekilişleri her hafta perşembe günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 2 milyon 113 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Özellikle büyük ikramiyenin devrinin ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 26 Aralık Süper Loto sonuçları...

26 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 31 - 37 - 43 - 51 - 53

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