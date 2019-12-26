Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto çekilişleri her hafta perşembe günü saat 21.15'te gerçekleştiriliyor. Geçen hafta yapılan çekilişlerde 2 milyon 113 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Özellikle büyük ikramiyenin devrinin ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. İşte 26 Aralık Süper Loto sonuçları...

26 ARALIK SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 3 - 31 - 37 - 43 - 51 - 53