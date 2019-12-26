Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.12.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 15:24

Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir ortaokulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken, ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı

'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.

Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir hastanelerine kaldırılan yaklaşık 30 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

Ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriAğır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri