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  • 26.12.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 18:26

Adıyaman Sincik'te eğitime kar engeli! Yarın okullar tatil...

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Adıyaman'ın o ilçesinde eğitime kar engeli

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kar yağışı nedeni ile eğitime bir gün ara verildi.

Sincik Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 27 Aralık 2019 Cuma günü, ilçe merkezindeki okullar ile İnlice, Alancık, Yarpuzlu, Eskiköy, Peyizge, Karaköse, Sakız, Serince, Hecik, Pınarbaşı ve Karasu Köyü okulları 1 gün süreyle tatil edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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