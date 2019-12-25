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Yalan reklamı şikayet edin

Takvim Gazetesi yazarı Avukat bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Yalan reklamı şikayet edin
'Bir ayda yabancı dil öğretiyoruz!' şeklinde reklamlar var. Yalan reklamın cezası var mıdır?
Gerçeğe uygun düşmeyecek, kişilerin maddi ve manevi olarak durumunu zarar uğratacak her durum tehlikelidir. Burada yapılacak olan başlıca iş, vaat edilen durumların uygunluğuna bakılıp, yanıltıcı özellikte olup olmadığını irdelemek olacaktır. Reklamların yalan ve yanıltıcı durumda olması ise tüketicilerin şikayetleri üzerine söylenen beyana göre kuruma para cezası uygulanıp reklamın yayından kaldırılması ile sonuçlanabilmektedir. Dikkatli bir kullanıcı ve alıcı olmak ise bu noktada önem taşımaktadır.

SINAV SONUCU İÇİN DAVA YOLU

Üniversite öğrencisiyim, başarılı olduğum sınavdan kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?
Başarılı olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek, delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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