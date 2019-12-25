Çiçek ve kurşun

İstanbul'da Yasin E, eline çiçek aldı. Ayrılmak isteyen eşi Öznur'un işyerini bastı. Genç kadına kurşun yağdırıp kaçtı. Yol kenarında kafasına sıktı. Kurtarılamadı. İstanbul'da Yasin E, eline çiçek aldı. Ayrılmak isteyen eşi Öznur'un işyerini bastı. Genç kadına kurşun yağdırıp kaçtı. Yol kenarında kafasına sıktı. Kurtarılamadı.
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