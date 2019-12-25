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  • 25.12.2019 05:25
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 05:28

Çiçek ve kurşun

İstanbul'da Yasin E, eline çiçek aldı. Ayrılmak isteyen eşi Öznur'un işyerini bastı. Genç kadına kurşun yağdırıp kaçtı. Yol kenarında kafasına sıktı. Kurtarılamadı.

Çiçek ve kurşun
İstanbul'da Yasin E, eline çiçek aldı. Ayrılmak isteyen eşi Öznur'un işyerini bastı. Genç kadına kurşun yağdırıp kaçtı. Yol kenarında kafasına sıktı. Kurtarılamadı.

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