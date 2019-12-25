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  • 26.12.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:14

Kahramanmaraş yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Kahramanmaraş Valiliği kar tatili son dakika MEB açıklama yaptı mı?

27 Aralık Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili son dakika Kahramanmaraş Valiliği MEB tarafından yapılan açıklamalar ilde yaşayan öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Kahramanmaraş hava durumu için meteoroloji uyarıyı verdi. Bugün Kahramanmaraş'ta kar yağacak, saatlik hava durumu tahmin raporuna göre kar yağışı sabah saatlerinde başlayacak ve günün ilerleyen saatlerinde etkisi arttıracak. Kahramanmaraş'ta okulların tatil olması beklenmiyor. Fakat son kararı Kahramanmaraş Valiliği verecek. Peki, Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı?

Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi?

27 Aralık Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi 27 Aralık Kahramanmaraş'ta kar tatili var mı? Kahramanmaraş Valilik MEB son dakika açıklamaları neler? Kahramanmaraş'ta yarın okulların tatil olup olmadığı ilde yaşayan vatandaşların araştırdığı konulardan bir tanesi. Kahramanmaraş'ta kar tatili haberleri ile ilgili vatandaşlar aramalarını sürdürüyor. Peki, Kahramanmaraş'ta kar yağışı ne zaman olacak? İşte Kahramanmaraş 5 günlük hava durumu raporu.... Kar taneleri, yer yüzüne doğru yaklaşırken, az da olsa erimeye başlarlar. Bunun sonucunda altı köşeli bir yapıya sahip olurlar.

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