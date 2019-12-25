Adana'da etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime bugün için 1 gün daha ara verilmişti. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB Adana tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.