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  • 25.12.2019 19:08
  • Son Güncelleme: 25.12.2019 19:08

Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB Adana tatil açıklaması yapıldı mı?

Adana'da iki gündür etkisini gösteren sağanak yağışların ardından dün yapılan açıklamanın ardından bugün iki ilçede eğitime ara verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda Adana'da yaşayan öğrenci ve veliler özellikle şu saatlerde Adana'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki, 26 Aralık Perşembe MEB Adana tatil açıklaması yapıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

Adana'da yarın okullar tatil mi?

Adana'da etkisini gösteren sağanak yağışlar nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Dün Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamanın ardından merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam ve Yüreğir'de eğitim ve öğretime bugün için 1 gün daha ara verilmişti. Peki, Adana'da yarın okullar tatil mi? 26 Aralık Perşembe MEB Adana tatil açıklaması yapıldı mı? İşte detaylar...

ADANA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Adana'da okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizin içerisinde yer alacak.

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