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  • 24.12.2019 19:07
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 19:09

'da panik yarattı!

Küttahya’da, panik yarattı. Çantayı görenler, içinde olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu. Kontollü şekilde patlatılan çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

Şüpheli paketten çıkanlar şaşırttı

Küttahya'da, panik yarattı. imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

KULLANILMIŞ KIYAFETLER ÇIKTI
Şüpheli çanta, özel kıyafetli uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.

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