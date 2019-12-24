Küttahya'da, şüpheli paket panik yarattı. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Sultanbağı Mahallesi Sultanbağı Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsü durağında bırakılan çantayı görenler, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolu şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

KULLANILMIŞ KIYAFETLER ÇIKTI

Şüpheli çanta, özel kıyafetli bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Şüpheli çantanın içinden kullanılmış kıyafetler çıktı.