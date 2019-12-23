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Halasının geleneksel öksürük şurubunu geliştirdi: Yüzde yüz ...

Doktorasını moleküler tıp alanında yapan Dr. , küçükken öksürdüğünde içmesi için halasının çam ağacından yaptığı şurubu markalaştırdı.TÜBİTAK’tan da 200 bin TL'lik yatırım desteği alan Karagedik, "Bu şurubu çocuklar dahil her yaştan kişi ve diyabet hastaları da rahatlıkla kullanabilecek" diye konuştu.

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