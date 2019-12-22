İstanbul Zeytinburnu'nda dün Bürgen Güneş (46), aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı'nın (54) 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Güneş, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak intihar etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selahattin Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Selahattin Beydaşlı'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.
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