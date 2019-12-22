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'nda yasak aşk dehşeti! Silah sesini duyan yardım istedi

'nda , yasak aşkı 'yı ofisinde öldürdükten sonra aynı silahla etti. üzerine olay yerine gelen ekipler, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yasak dehşet
İstanbul 'nda dün Bürgen Güneş (46), aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenilen mali müşavir Selahattin Beydaşlı'nın (54) 20 katlı binanın ikinci katındaki ofisine geldi. İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Güneş, Beydaşlı'yı silahla göğsünden ve başından vurdu. Ardından aynı silahı başına dayayarak etti.



üzerine olay yerine gelen ekipler, Beydaşlı ile Güneş'in hayatını kaybettiğini belirledi. 'nın evli ve çocuklu olduğu öğrenildi.

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