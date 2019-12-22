Kadına şiddet podyuma girdi. Korkunç olay, İstanbul Ortaköy'de meydana geldi. Sırp model Tanja Dukiç (25), haziran ayında kararola giderek organizatör ve yönetmen sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğünü söyledi. Genç modelin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Çağrı T'nin, 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.
Geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Çağrı T, şiddet iddialarını reddetti. Kız arkadaşı Tanja'nın psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen yönetmen, "Olay akşamı alkollüydü. Kendisini pencereden atmaya kalktı engel oldum. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Bir kadına bu şekilde davranmam" dedi. Mahkeme, Tanja Dukiç'in gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan arama kayıtlarının incelenmesini talep etti. Duruşma ertelendi.
Yönetmen sevgilisinin saldırısına uğrayan model Tanja Dukiç, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
Geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Çağrı T, şiddet iddialarını reddetti. Kız arkadaşı Tanja'nın psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen yönetmen, "Olay akşamı alkollüydü. Kendisini pencereden atmaya kalktı engel oldum. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Bir kadına bu şekilde davranmam" dedi. Mahkeme, Tanja Dukiç'in gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan arama kayıtlarının incelenmesini talep etti. Duruşma ertelendi.
Yönetmen sevgilisinin saldırısına uğrayan model Tanja Dukiç, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
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