Bugünkü
Takvim

Sırp model 'e dehşeti yaşatmıştı! Sözleri şaşkına çevirdi...

, yönetmen sevgilisi Çağrı T.’nin şiddetine maruz kaldı. Genç adamın savunması, şaşkınlık yarattı: 22 yıldır organizatörüm. Bir kadına bunu yapmam!

Şiddet modeli
Kadına şiddet podyuma girdi. Korkunç olay, İstanbul Ortaköy'de meydana geldi. Sırp model Tanja Dukiç (25), haziran ayında kararola giderek organizatör ve yönetmen sevgilisi Çağrı T.'den şiddet gördüğünü söyledi. Genç modelin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada Çağrı T'nin, 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istendi.

Geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Çağrı T, şiddet iddialarını reddetti. Kız arkadaşı Tanja'nın psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyleyen yönetmen, "Olay akşamı alkollüydü. Kendisini pencereden atmaya kalktı engel oldum. 22 yıldır güzellik yarışmaları organize ediyorum. Bir kadına bu şekilde davranmam" dedi. Mahkeme, Tanja Dukiç'in gelecek celse dinlenmesine ve sanığın telefonundan olay günü yapılan arama kayıtlarının incelenmesini talep etti. Duruşma ertelendi.



Yönetmen sevgilisinin saldırısına uğrayan model , mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSırp model Tanja Dukiç'e dehşeti yaşatmıştı! Sözleri şaşkına çevirdi...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri