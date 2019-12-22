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lakaplı hayırsever bu kez 'da ortaya çıktı

'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtan '' lakaplı hayırsever iş insanı, 'den 4 gün sonra 'daki 'nde görüldü. Hayırsever, 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. Daha sonra yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı. İnsanların yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi.

Robin 'good'
İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtan '' lakaplı hayırsever iş insanı, 'den 4 gün sonra 'daki 'nde görüldü. Hayırsever, 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. Daha sonra yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı. İnsanların yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi.

Mahalleli Veciha Algül: Kocam felçli. Düşünüyordum. O anda kapı çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun.

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