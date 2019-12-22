İstanbul'un çeşitli ilçelerindeki gecekondu mahallelerinde, içinde 1000 TL bulunan zarflar dağıtan 'Robin Hood' lakaplı hayırsever iş insanı, Ataşehir'den 4 gün sonra Üsküdar'daki Kuleli Mahallesi'nde görüldü. Hayırsever, 10 kişilik bir ekiple ve çok sayıda araçla mahalleye girip, önce bakkaldaki veresiye defterinde bulunan borçları kapattı. Daha sonra yine içinde 1000 TL bulunan zarfları mahalleliye dağıttı. İnsanların yüzünü güldürdü. Mahalleli, gelen kişileri görmediklerini belirterek, araçla geldiklerini söyledi.
Mahalleli Veciha Algül: Kocam felçli. Düşünüyordum. O anda kapı çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun.
Mahalleli Veciha Algül: Kocam felçli. Düşünüyordum. O anda kapı çaldı ve zarfı verdiler. Allah razı olsun.
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