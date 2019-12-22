Çifte kayıp! Mardin'de Veysi ve Fatıma Akbulut çifti, perşembe günü kayınpederini arayıp birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledikten sonra telefonu kapattı. İkiliye bir daha da ulaşılamadı. Polis, çifte ait otomobili, hasar verilmiş ve lastikleri patlatılmış halde boş bir tarlada buldu. Baba Mahmut Akbulut, "Devlet imkanlarının seferber edilmesini rica ediyorum" dedi.

M ardin'de Veysi ve Fatıma Akbulut çifti, perşembe günü kayınpederini arayıp birilerinin kendilerini takip ettiğini söyledikten sonra telefonu kapattı. İkiliye bir daha da ulaşılamadı. Polis, çifte ait otomobili, hasar verilmiş ve lastikleri patlatılmış halde boş bir tarlada buldu. Baba Mahmut Akbulut, "Devlet imkanlarının seferber edilmesini rica ediyorum" dedi. TÜM MANŞETLER