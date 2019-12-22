Avukatımdan memnun değilim. Kendisini davadan ne şekilde azledebilirim?
Avukatınızla olan vekalet ilişkisi zedelenirse veya bir sebeple bu vekalet ilişkisini sürdürmek istemezseniz avukatınızı azledebilirsiniz. Azil işlemi noter aracılığı ile yapılır ve daha önce vermiş olduğunuz vekaletnamenin artık avukata azilnamenin ulaştığı tarihten itibaren hükümsüz olduğu anlamına gelir. Avukatınızı haksız bir şekilde azlederseniz davanın başında bir sözleşme yaptıysanız bu sözleşme gereğince, yapmadıysanız Avukatlık asgari Ücret Tarifesi gereğince davanız henüz sonuçlanmasa bile avukata vekalet ücretini ödemek zorundasınız. Bu nedenle, memnuniyetsizliğinizin nedeninin avukatın işini yaparken sorumluluklarını yerine getirip getirmemesinden mi kaynaklandığını yoksa, adli sürecin kendi içindeki prosedürlerinden mi kaynaklandığını doğru tahlil etmeli, yine de bir memnuniyetsizliğiniz varsa, vekalet ilişkinizi öncelikli olarak avukatınızla görüşerek karşılıklı olarak bitirme yolunu tercih etmelisiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Avukatınızla olan vekalet ilişkisi zedelenirse veya bir sebeple bu vekalet ilişkisini sürdürmek istemezseniz avukatınızı azledebilirsiniz. Azil işlemi noter aracılığı ile yapılır ve daha önce vermiş olduğunuz vekaletnamenin artık avukata azilnamenin ulaştığı tarihten itibaren hükümsüz olduğu anlamına gelir. Avukatınızı haksız bir şekilde azlederseniz davanın başında bir sözleşme yaptıysanız bu sözleşme gereğince, yapmadıysanız Avukatlık asgari Ücret Tarifesi gereğince davanız henüz sonuçlanmasa bile avukata vekalet ücretini ödemek zorundasınız. Bu nedenle, memnuniyetsizliğinizin nedeninin avukatın işini yaparken sorumluluklarını yerine getirip getirmemesinden mi kaynaklandığını yoksa, adli sürecin kendi içindeki prosedürlerinden mi kaynaklandığını doğru tahlil etmeli, yine de bir memnuniyetsizliğiniz varsa, vekalet ilişkinizi öncelikli olarak avukatınızla görüşerek karşılıklı olarak bitirme yolunu tercih etmelisiniz.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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