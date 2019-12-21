Van Gölü Havzası'ndaki tatlı su kaynakları, son yıllarda yeni tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Son bir kaç yıldır görülmeye başlanan ve bölgede doğal olarak yaşamayan zebra midyelerin tehdidi altındaki Van Gölü Havzası'ndaki Zernek Baraj Gölü'nde tatlı su ıstakozu görülmeye başlandı.Bu türler, bilim insanlarına göre büyük bir tehlikenin habercisi. Van, Ağrı, Bitlis ile Iğdır'daki tatlı su kanyaklarında çalışmalar yürüten ve 3 yıl önce yaptığı açıklamayla bu tür tehlikelerin yaşanabileceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Van Gölü Havzası kapalı bir havza. Dışardan herhangi bir akarsu veya bir bağlantısı yok.Van Gölü Havzası içindeki türlerin havza dışına çıkması veya havza dışındaki bir canlının havzanın içine girmesi mümkün değil" dedi