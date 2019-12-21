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  • 21.12.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 19:28

Son dakika: 'de polisle çatışan kişi yaralı yakalandı

Son dakika haberine göre 'de takipteki kişi, kovalamacanın ardından polisle girdiği silahlı çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Olay nedeni polis alarma geçti.

Polisi alarma geçiren olay! Yaralı halde yakalandı

'de aracıyla seyir halinde olan şahıs, kendisini durdurmak isteyen narkotik polis ekiplerine ateş açtı. Polis de şahsa ateş açınca silahlı çatışma yaşandı. Polis tarafından vurularak durdurulan şahıs yaralandı.

POLİSE ATEŞ AÇTI
Ümraniye Esenşehir Mahallesi İrfan Sokak üzerinde meydana gelen olayda, narkotik polis ekipleri seyir halinde olan bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil içerisindeki şahıs bir anda silahını çekerek polise ateş açtı. Polis de şahsa karşılık verdi. Çıkan silahlı çatışmada şahıs, polis tarafından vurularak yaralandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansa hastaneye kaldırıldı.


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