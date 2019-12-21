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  • Son Güncelleme: 21.12.2019 21:17

MPİ açıklandı! 3 milyon liralık ikramiye...

, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Sayısal Loto oyununun 1281'inci çekilişinde hangi numaraların kazandığı merak konusu oldu. Çekilişlerin yapılmasının ardından on binlerce kişi 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaralarının listesi...

21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

21 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto sonucu: 15 - 19 - 23 - 34 - 36 - 41

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