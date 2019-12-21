Bugün bayilerden loto oynayan on binlerce kişi akşam saatlerinden itibaren Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Saat 21.15'teki çekilişlerin ardından 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları duyuruldu. Çekilişin ardından Sayısal Loto oynayan vatandaşlar heyecanla sonuçları araştırıyor. İşte 21 Aralık Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
21 ARALIK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Sayısal Loto sonucu: 15 - 19 - 23 - 34 - 36 - 41
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