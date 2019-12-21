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  • 21.12.2019 23:37
  • Son Güncelleme: 21.12.2019 23:37

'de otomobil yağmuruna tutuldu: 2 yaralı

'de, hareket halindeki otomobil, bir başka otomobilden kişiler tarafından yağmuruna tutuldu. Olayda yaralanan 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Maltepe'de otomobile kurşun yağdırdılar!

Zümrütevler Mahallesi Karaca Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 FZ 8154 plakalı otomobil, başka bir araçta bulunan kimliği belirsiz kişilerin silahlı sına uğradı.

Saldırı sonrası otomobilde bulunan Orhan Kılıç ile Okan Aktürk yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren araçtakiler olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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