Yeni yıla girmemize sayılı gün kaldı. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece kimimiz evde, kimimiz lüks eğlence yerlerinde, kimimiz tatilde kutlama yapacak. Yeni yıla yurt dışında girmek isteyenler rezervasyonlarını tamamlamaya başladı. Tur operatörleri de gerek yurt içi, gerek yurt dışı alternatifleri ile tatilciler için hazırlıklarını tamamladı. Farklı tur operatörlerinin sitelerinden 2020'ye Türkiye dışında girmek isteyenler için fiyat bilgilerini toparladık. Eğer Paris'te 4 gece 5 günlük bir tura katılırsanız kalacağınız otelin merkeze uzaklığına göre belirlenen fiyatlar kişi başı 5 bin lira ile 7 bin lira arasında değişiyor. Tur kapsamında farklı seçenekler sunulmakla birlikte ekstra olarak yapılan gezi ve etkinliklere katılırsanız fazladan ödemeniz gereken ücretler de olabiliyor. Yılbaşında Çekya'nın başkenti Prag'da olmayı planlıyorsanız, 3 gece 4 günlük bir program için kişi başı ödemeniz gereken ücret 2 bin 200 lira ile 5 bin 500 lira arasında farklılık gösteriyor. Ukrayna Lviv'de 3 gecelik bir turun fiyatı ise kişi başı 2 bin 500 liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor.
5 YILDIZLI YILBAŞI 50 BİN LİRA
Yurt içinde turizmciler, yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına kısa sürede ulaşmasını bekliyor. Yurt içinde yeni yıla kayak yaparak girmek isteyenlerin, 3 gece için en az 2 bin 680 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Antalya'da 5 yıldızlı otelde yılbaşını kutlamak isteyenlerin ise 3 gece için en az bin 200 lira ödemesi gerekiyor. En yüksek fiyatlar da ise Kıbrıs açık ara önde gidiyor. Sanatçılı organizasyonları ile dikkat çeken Kıbrıs'taki oteller yeni yıl yaklaştıkça, otelde kalma gün sayısı şartını artırıyor. Kıbrıs'ta yeni yıla girmek 4 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.
5 YILDIZLI YILBAŞI 50 BİN LİRA
Yurt içinde turizmciler, yılbaşı gecesi için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken rezervasyonların yüzde 100 doluluk oranına kısa sürede ulaşmasını bekliyor. Yurt içinde yeni yıla kayak yaparak girmek isteyenlerin, 3 gece için en az 2 bin 680 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Antalya'da 5 yıldızlı otelde yılbaşını kutlamak isteyenlerin ise 3 gece için en az bin 200 lira ödemesi gerekiyor. En yüksek fiyatlar da ise Kıbrıs açık ara önde gidiyor. Sanatçılı organizasyonları ile dikkat çeken Kıbrıs'taki oteller yeni yıl yaklaştıkça, otelde kalma gün sayısı şartını artırıyor. Kıbrıs'ta yeni yıla girmek 4 bin ile 50 bin lira arasında değişiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.