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Lise müdürü , kadın öğretmene tehditler yağdırdı

Lise müdürü, tarih öğretmeni ’e ‘Tavşan’ lakabını taktı. “Tavşanı vururlar” diye tehditler yağdırdı. Dava açıldı. Para cezası aldı. Başka okula atandı

Bu müdür!
Kadına yönelik psikolojik şiddet, liseye girdi. İstanbul Maltepe'de Müdürü Ulvi Ziya Akbaba skandallarla anılan bir isimdi. Öğrencilere hakaret ve öğretmenlere mobing yapmaktan soruşturmalar geçiren Akbaba, 2017'de Hasan Şadoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevliydi. Akbaba, o dönem Tarih Öğretmeni Berna Şeremet'i hedef seçti. "Kara tavşan" lakabını taktığı kadını, "Tavşan tavşan dolaşma, tavşanı vururlar" diyerek tehdit etti. Şeremet, tehditler yağdıran Ulvi Akbaba'yı mahkemeye verdi. Anadolu 20. , Akbaba'nın "Tavşanı vururlar" sözlerini 'basit tehdit' olarak niteledi. Akbaba'ya "basit tehdit' suçundan bin 500 lira para cezası verildi. Sanık cezaya itiraz etti. Ancak reddedildi. Müdür Akbaba, dava sürerken, görev süresi dolduğu için geçen Haziran'da Atilla Uras Anadolu Lisesi'ne tayin edilmişti.

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