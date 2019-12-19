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Kesene bereket! '' bu kez ’de ortaya çıktı

’ bu sefer ’de ortaya çıktı. Hayırsevere teşekkür eden mahalleli, “Keşke Yenisahra’ya da gelse diyorduk. Dualarımız kabul oldu” diye konuştu.

Kesene bereket
İstanbul'da gecekondu mahallelerine gidip, ailelere biner lira dağıtan ve kendisini '' olarak tanıtan işadamı, son olarak 'de ortaya çıktı. Lüks rezidansların gölgesinde kalan Yenisahra Mahallesi'ne giden hayırsever ile yanında bulunan 10 kişi, sokaklara dağıldı. İçerisinde en az bin TL bulunan zarfları evlere dağıttı. Bakkallardaki veresiye defterleri de kapatıldı. Bölge halkı, "Bu insanlar olduğu sürece Cumhuriyeti'nde sırtımız yere gelmez. Allah onu çoluğuna çocuğuna bağışlasın" diye konuştu.



İş adamı, çocuklara 100 ile 300 TL arasında harçlık verdi.

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