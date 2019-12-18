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  • 18.12.2019 23:21
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 23:21

'te operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

'te, oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 18 kupon, 5 kupon yazıcı, 3 oyun makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Bahis çetesine operasyon!

'te, oynatanlara yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerinin, vatandaşların daha güvenli, huzurlu ve rahat içerisinde yaşamasını temin etmeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenlendi.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, 13 hard disk, 7 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 18 kupon, 5 kupon yazıcı, 3 oyun makinesi ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, yasa dışı bahis oynayan 4 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

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