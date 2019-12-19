İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkânı işleten Ş.Ç. isimli bir şahsın av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.