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  • 19.12.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 10:09

'da oto tamircisinden çıkanlar şoke etti! Tamirci görünümünde silah imalathanesi!

Sarıyer’de Jandarma tarafından yapılan operasyonda ele geçirilenler şoke etti. Görünürde oto tamircisi olan yerin silah imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıyer'de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkânı işleten Ş.Ç. isimli bir şahsın av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği ve bu silahlara Sarıyer ve çevresinde müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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