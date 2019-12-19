2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hacca, gelecek yıl gitmek üzere bu yıl ilk defa kayıt yaptıracaklar için ön kayıt süresi sona erdi. Gelecek yılın hac kurası ve hac kesin kayıtları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından resmi açıklama geldi. Başvurularını gerçekleştiren hacı adayları, kura çekiminin yapılacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, 2020 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kesin kayıt tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

HAC 2020 KURA VE KESİN KAYIT TARİHİ NE ZAMAN?

Gelecek yılın hac kurası, Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Ocak 2020'de çekilecek.

Hac kesin kayıtları, 13-24 Ocak 2020'de her ilde yapılacak.