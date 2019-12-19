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  • 19.12.2019 15:08
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 15:08

'da - alacak kavgası: 4 yaralı

'da, iki grup arasında - alacak yüzünden çıkan taşlı ve sopalı kavgada, 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da borç- alacak kavgası: 4 yaralı

Olay, öğle saatlerinde, Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında - alacak nedeniyle husumet olduğu öne sürülen iki grup, yolda karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine taş ve sopalar ile saldırdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu kavga sonlandırıldı. Kavgada yaralanan Orhan Sarı, Adnan Sarı, Arif Sarı ve Zeynal Abidin Göksu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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