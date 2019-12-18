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  • Son Güncelleme: 18.12.2019 21:23

MPİ 18 Aralık açıklandı! 881 bin 455 liralık ikramiye bugüne devretmişti...

18 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın na çevrildi. Geçen haftaki çekilişlerde 881 bin 455 liralık ikramiye bugüne devretmişti. Devir işleminin ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 18 Aralık ....

MPİ 18 Aralık Şans Topu sonuçları açıklandı!

18 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları, günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. 18 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. Gün içerisinde bayilerden loto oynayan vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

18 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 11 - 12 - 17 - 23 - 26 ve +3

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