18 Aralık Çarşamba Şans Topu sonuçları, günün çok araştırılanları arasında yer alıyor. 18 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. Gün içerisinde bayilerden loto oynayan vatandaşlar Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

18 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 11 - 12 - 17 - 23 - 26 ve +3