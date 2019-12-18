Kocaeli'de Yusuf Özdemir isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı.

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine güvercin kümesi kurdu. Yaklaşık 1 ay önce Özdemir'in güvercinleri, bir atmaca tarafından saldırıya uğramaya başladı. 20 güvercini, atmaca tarafından öldürülen Yusuf Özdemir, kuşlara saldıran atmacayı tuzak kurup, yakaladı.