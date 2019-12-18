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  • 18.12.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 19:24

'de ilginç olay! lerini öldüren yı yakaladı...

'de isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren yı kurduğu tuzakla yakaladı. Özdemir, cep telefonu kamerasıyla görüntülediği atmacaya "Ne haber? Seni nasıl yakaladım? İşte adamı böyle yakalarlar" ifadelerini kullandı.

Kocaeli'de Yusuf Özdemir isimli bir vatandaş 1 ayda 20 güvencinini öldüren atmacayı kurduğu tuzakla yakaladı.

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde, Yusuf Özdemir bir süre önce, çalıştığı yerin bahçesine güvercin kümesi kurdu. Yaklaşık 1 ay önce Özdemir'in güvercinleri, bir atmaca tarafından saldırıya uğramaya başladı. 20 güvercini, atmaca tarafından öldürülen Yusuf Özdemir, kuşlara saldıran atmacayı tuzak kurup, yakaladı.

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