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  • 18.12.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:58

’nde kahreden ölüm! Gemiye çıkmaya çalışırken denize düştü

’nde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan , dengesini kaybederek denize düştü. Gemi ile iskele arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirirken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Aralık tarihinde, 'nde bulunan bir limanda meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, limana demirli bulunan yakıt barcı gemisine çıkmaya çalışan , dengesini kaybederek denize düştü.



İskele ile gemi arasında sıkışan Ferhat Erdoğan boğularak yaşamını yitirdi. Ferhat Erdoğan'ın cenazesi denizden çıkarılırken, otopsi için Kurumu'na gönderildi.



Ferhat Erdoğan'ın ölümü büyük üzüntü yaratırken, cenazesi 'nun Cide ilçesinde toprağa verildi.

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