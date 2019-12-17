Antalya'da, banka şubesine silahla giren Kırgızistan uyruklu, güvenlik personeli ve çaycıyı rehin aldı. Silahlı kişiyi etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis, olay yerine sevk edildi. Özel Harekat ekipleri, operasyona hazırlanırken, silahlı kişi, ikna edildi.



*Çevredekiler yaşananları meraklı gözlerle izledi

Bahçelievler Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerinde, özel banka şubesine, saat 09.30 sıralarında gelen kişi, silahını çıkararak, banka güvenlik görevlisini rehin aldı. Vücuduna koli bandı sarılı halde banka şubesine giren kişi, "Üzerimde bomba var, herkes dışarı çıksın" dedi. Personelin banka şubesini boşaltmasının ardından içeride silahlı kişi, güvenlik görevlisi ile çaycı dışında kimse kalmadı. Silahlı kişi, çalışanların dışarı çıkmasının ardından şubenin kapısını kilitledi. Silahlı kişi, bir süre sonra özel güvenlik görevlisinin de silahını eline aldı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan da olay yerine gelerek, ekiplerin koordinasyonunu sağladı. Polisin geldiğini gören silahlı kişi, rehin aldığı 2 kişiyle birlikte banka şubesinin üst katına çıktı.

GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Bir süre sonra banka şubesinden giren 2 polis, silahlı kişiyi ikna etmek için konuşma yapmaya başladı. Kırgız olduğu öğrenilen silahlı kişi, polise, "Benim her şeyimi elimden aldılar, yetkili biriyle görüşmek istiyorum." dedi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Banka şubesi çalışanları, olay anında çok korktuklarını belirtti. Sadece cep telefonlarını alarak şubeden çıktıklarını belirten çalışanlar, başka bir şey alamadıklarını söyledi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Antalya Valiliği'nde yapılan açıklamada, bir banka şubesinde yaşanan rehin alma olayını gerçekleştiren şüphelinin teslim olduğu bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün Saat 09.45 sularında Antalya Konyaaltı Caddesi'nde Özbekistan uyruklu 1979 doğumlu doktor olduğunu söyleyen erkek bir şahıs, elinde kurusıkı tabanca ile bir banka şubesine girmiş ve şubede bulunanları dışarı çıkartmıştır. Emniyet birimlerimiz olay yerine ivedi bir şekilde intikal etmiş, kendisinin dolandırıldığını ve dolandırılması ile ilgili dikkat çekmek için böyle bir eyleme giriştiğini ifade eden şahıs, iki emniyet görevlisi ve bir banka güvenlik görevlisi tarafından ikna edilmiş ve eylem sonlandırılmıştır."