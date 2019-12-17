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  • 17.12.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 11:10

"Düğünümüz var, damat lazım" diyerek 4 milyon TL'lik vurgun

'da sıfır otomobillerin orjinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parçalar takıp kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çete düzenlenen la yakalandı. Çete elemanlarının kendi aralarında şifreli konuştukları ortaya çıkarken, bu yöntemle yaklaşık 4 milyon 300 bin liralık vurgun yapıldığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık'ta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis; Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. Operasyonda, 48 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 bin lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

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