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  • 17.12.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 15:14

'da terör operasyonu: 9 kişi yakalandı

'da terör örgütleri / ile /'ya yönelik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da terör operasyonu: 9 kişi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında /'nin askeri mahrem yapılanma faaliyetleri ile askeri personellerden sorumlu örgüt üyelerinin tespit ve deşifre edilmesiyle ilgili 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için ekiplerince Batman merkez ve Sason ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 7 zanlı yakalandı.

Ayrıca, gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü 'ya üye olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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