Terazi burçları, dolunay zamanı arkadaş ortamlarında çok şanslı. Hatta ruh ikizinizi bile bulma ihtimaliniz yüksek.
TERAZİ BURCU 23 EYLÜL-22 EKİM
12 Aralık'ta İkizler burcunda meydana gelen dolunayda ticaret konuları ön planda. Yurt dışı ile ilgili olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz.
15-22 Aralık tarihleri arasında kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bilgi ve iletişim hataları yaşayabilirsiniz. Eviniz ile ilgili planlarınızda aksaklıklar yaşamanız olası.
27-28 Aralık tarihlerinde şansınızın kredi, gayrimenkul, miras, burs gibi konularda oldukça açıldığını görebilirsiniz.
20 Aralık ikili ilişkilerinizde, özel hayatınızda özgürlük ihtiyacınızın artacağı bir gündesiniz. İnternet ortamından ya da katılmış olduğunuz arkadaş ortamı, davette aşkı hatta ruh eşinizi bulabilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 27 ARALIK, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 15 ARALIK, 22 ARALIK
AKREP BURCU 23 EKİM-21 KASIM
12 ARALIKTA İkizler burcunda meydana gelen dolunay, finansal kaynaklarınızı oldukça destekliyor. İş ve kariyeriniz ile ilgili konularda yeni kazançlar, sürpriz gelişmeler söz konusu.
17 Aralık tarihinde ani karar vermekten kaçınmalısınız. Bu tarihler seyahat için oldukça keyifli.
21 Aralık'ta aşk hayatınızı canlandıracak etkiler gelişebilir. Karşı cinse karşı ani ilgiler hissedebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler daha önce yaşamadıkları farklı deneyimleri yaşayabilir.
23 Aralık'ta partnerinizle ortak kararlar alabilir, ortak bir eşya almaya da karar verebilirsiniz Anlaşmalar, sözleşmeler, sosyal medya, internet gibi konularda gündeminizi oluşturmakta...
ŞANSLI GÜNLER: 15, 16, 24 ve 30 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 20, 21, 22 ve 29 ARALIK
YARIN: YAY VE OĞLAK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR?/4 ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
TERAZİ BURCU 23 EYLÜL-22 EKİM
12 Aralık'ta İkizler burcunda meydana gelen dolunayda ticaret konuları ön planda. Yurt dışı ile ilgili olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz.
15-22 Aralık tarihleri arasında kendinizi ifade etmekte zorlanabilirsiniz. Bilgi ve iletişim hataları yaşayabilirsiniz. Eviniz ile ilgili planlarınızda aksaklıklar yaşamanız olası.
27-28 Aralık tarihlerinde şansınızın kredi, gayrimenkul, miras, burs gibi konularda oldukça açıldığını görebilirsiniz.
20 Aralık ikili ilişkilerinizde, özel hayatınızda özgürlük ihtiyacınızın artacağı bir gündesiniz. İnternet ortamından ya da katılmış olduğunuz arkadaş ortamı, davette aşkı hatta ruh eşinizi bulabilirsiniz.
ŞANSLI GÜNLER: 27 ARALIK, 28 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 15 ARALIK, 22 ARALIK
AKREP BURCU 23 EKİM-21 KASIM
12 ARALIKTA İkizler burcunda meydana gelen dolunay, finansal kaynaklarınızı oldukça destekliyor. İş ve kariyeriniz ile ilgili konularda yeni kazançlar, sürpriz gelişmeler söz konusu.
17 Aralık tarihinde ani karar vermekten kaçınmalısınız. Bu tarihler seyahat için oldukça keyifli.
21 Aralık'ta aşk hayatınızı canlandıracak etkiler gelişebilir. Karşı cinse karşı ani ilgiler hissedebilirsiniz. İlişkisi olan Akrepler daha önce yaşamadıkları farklı deneyimleri yaşayabilir.
23 Aralık'ta partnerinizle ortak kararlar alabilir, ortak bir eşya almaya da karar verebilirsiniz Anlaşmalar, sözleşmeler, sosyal medya, internet gibi konularda gündeminizi oluşturmakta...
ŞANSLI GÜNLER: 15, 16, 24 ve 30 ARALIK
KRİTİK GÜNLER: 20, 21, 22 ve 29 ARALIK
YARIN: YAY VE OĞLAK
ARALIK AYINDA BURCUNUZ NELER SÖYLÜYOR?/4 ASTROLOG SÜNDÜZ TAŞ
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