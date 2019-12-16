Ödülünü Ceren’e adadı!

Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. SABAH Gazetesi Haber Müdürü Burak Artuner Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı adlı kitabıyla Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı seçildi. Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. SABAH Gazetesi Haber Müdürü Burak Artuner Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı adlı kitabıyla Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı seçildi.
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