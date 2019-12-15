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  • 16.12.2019 06:47
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 07:27

Uyuşturucu satıcılarına şafak u

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sabah saatlerinde Bağcılar ve Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı düzenledi.

Uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı da 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

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