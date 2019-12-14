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'ta nu darp eden ‘bodyguard’lara hapis cezası

’a balayı için giden , ayağında terlik olduğu için 5 bodyguard tarafından feci şekilde darp edildi. Şüpheliler 8’er ay ceza aldı.

Kıbrıs'ta yaşam koçunu darp eden ‘bodyguard’lara hapis cezası
Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara ceza yağdı. Olay 2018'de 'nin turizm şehri Girne'de yaşandı. Eşi Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için bir otelde kalan İlter Faik Kaya, sandaletle gece kulübüne girmek istedi. Ancak içeriye alınmadı. Bu nedenle güvenlik görevlileri ile tartıştı.

ACIMADAN VURDULAR
Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri İlter Kaya'yı feci şekilde darp etti. Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan talihsiz adam, Hastanesi'ne kaldırıldı. , buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı. Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması dün sona erdi.



Girne 'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı. Faik Kaya olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Bir bodyguard 'sizi dışarı alabilir miyiz' dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Eşime, uzaklaşmasını söyledim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü.



İlter Faik Kaya, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içinde kaldı. da büyük korku yaşadı.

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