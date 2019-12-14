Kıbrıs'ta yaşam koçunu darp eden ‘bodyguard’lara hapis cezası

Yaşam koçunu darp eden 'bodyguard'lara ceza yağdı. Olay 2018'de KKTC'nin turizm şehri Girne'de yaşandı. Eşi Nesrin Konuklu Kaya ile balayı için bir otelde kalan İlter Faik Kaya, sandaletle gece kulübüne girmek istedi. Ancak içeriye alınmadı. Bu nedenle güvenlik görevlileri ile tartıştı.
ACIMADAN VURDULAR
Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri İlter Kaya'yı feci şekilde darp etti. Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan talihsiz adam, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı. Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması dün sona erdi.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı. Faik Kaya olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Bir bodyguard 'sizi dışarı alabilir miyiz' dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Eşime, uzaklaşmasını söyledim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü.
Yaşam koçu İlter Faik Kaya, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Eşi Nesrin Konuklu Kaya da büyük korku yaşadı.
ACIMADAN VURDULAR
Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ortalık bir anda karıştı. Güvenlik görevlileri İlter Kaya'yı feci şekilde darp etti. Gözüne ve burnuna ciddi şekilde darbe alan talihsiz adam, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İlter Faik Kaya, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaya ve eşi, balayını yarıda bırakıp, Ada'dan ayrıldı. Haklarında dava açılan 5 güvenlik görevlisinin yargılanması dün sona erdi.
Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda; Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar 8'er ay hapis cezası aldı. Faik Kaya olayı şu sözlerle anlatmıştı: "Üzerimde şort, tişört ve terlik vardı. Bir bodyguard 'sizi dışarı alabilir miyiz' dedi. Nedenini sorduğumda böyle giremezsiniz dedi. Eşime, uzaklaşmasını söyledim. Ve tam o anda bana vurmaya başladılar. Dakikalarca darp olayı sürdü.
Yaşam koçu İlter Faik Kaya, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içinde kaldı. Eşi Nesrin Konuklu Kaya da büyük korku yaşadı.
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