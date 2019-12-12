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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 07:14

Son dakika: 'den 9 il için sağanak, 6 il için kar uyarısı! 13 Aralık

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde İşte raporu...

Meteoroloji uyardı! Kar ve sağanak...

Bugün hava durumu nasıl olacak? 13 Aralık 2019 tarihli hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 13 Aralık hava durumu raporu...

SAĞANAK VE KAR UYARISI

Meteoroloji, Bilecik, Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çorum, Tokat ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Erzurum, Kars, Ağrı, Bitlis ve Hakkari'nin hafif kar yağışlı geçeceğini duyurdu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya çevreleri ile İzmir, Aydın, Muğla kıyıları, Çanakkale ve Adana'nın güney, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

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