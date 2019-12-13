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  • 14.12.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 07:06

'de tefeci operasyonu! Çetenin lideri ''Hanımağa'' yakayı ele verdi

'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 'Hanımağa' lakaplı kadının da tutuklandığı operasyonda, 3 kişi adli kontrol kararıyla, 6 kişi de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Tefeci operasyonu! ''Hanımağa'' yakayı ele verdi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda "Hanımağa" lakaplı T.T'nin de aralarında olduğu 12 kişi, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir tabanca, 7 senet ve borç olarak verilen paraların kaydedildiği not defteri ele geçirildi. Aramada "Hanımağa" yazılı plaket de bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 6'sı salıverildi, 6'sı adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimciliğince T.T ile 2 kişi tutuklandı, diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




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