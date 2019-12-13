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  • 14.12.2019 06:51
  • Son Güncelleme: 14.12.2019 06:52

'ta ! 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

'ta çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen 3'ü çocuk, ikisi hamile 7 kişi kurtarılarak hastanelere kaldırıldı.  Hamile kadınların elti oldukları öğrenildi.

Yangın faciası: 3'ü çocuk 7 kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 8052 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Binadan yükselen dumanları görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İçeride mahsur kalan Halit A. (35), Emine A. (33), Mukaddes A. (19), Mevlüt (8), Dilek (10), Sükeyna (4) ve İsa A. (29) vatandaşlarca tahliye edildi.

3'Ü ÇOCUK 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Tahliye edilenlerden Emine A. ve Mukaddes A'nın elti oldukları ve ikisinin de hamile olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen 7 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

"İLK ÖNCE ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARTTIK"
Dumandan etkilenenleri tahliye edenlerden Milcan Kısımlar, "evim yanıyor komşular" diye bağırışmalar üzerine dışarı çıkarak yangında mahsur kalanlara müdahale ettiklerini belirtti.

İçeriden yoğun şekilde alev püskürdüğünü ifade eden Kısımlar, "Komşumuzla beraber eve girdik bir şekilde. İlk önce çocukları dışarı çıkarttık. Sonra kadınları çıkarttık. Daha sonra da itfaiyeyi aradık." dedi.

Evi yanan Fatih Ardıç ise kendisi işteyken evinde yangın çıktığını, haber verilmesi üzerine geldiğini söyledi.

Yangının çıkışıyla ilgili bir bilgi olmadığını ifade eden Ardıç, "İtfaiye ekipleri müdahale etmiş. Yangından eşim ve yengem ile yeğenlerim etkilenmiş. Hastanede tedavi altındalar. Şimdilik hayati tehlikelerinin olmadığını öğrendim." diye konuştu.




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