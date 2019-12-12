Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.12.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 16:03

Ünlü kimdir? Arif Gökçek arkadaşını neden öldürdü?

Ünlü arkadaşını öldürdü. Olay, 5 Aralık’ta Girne’de meydana geldi. Tatil için ’tan Girne’ye gelen , sabah saatlerinde arkadaşı Arif Gökçek ile birlikte Girne Antik Limanı’na gitti. İkili arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde tartışma çıktı. Tartışma uzayınca Gökçek, Karakız’ın kafasına taş ile vurdu, daha sonra kendisini denize attı. Peki ünlü YouTuber ? Arif Gökçek arkadaşını neden öldürdü?

Ünlü YouTuber Arif Gökçek kimdir?

Ünlü YouTuber Arif Gökçek'in, 'Ailesiyle kavga etti kendini denize attı' dediği arkadaşının kafasına taşla vurup öldürdükten sonra denize attığı ortaya çıktı. Ünlü YouTuber sorgusunda her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Peki ünlü YouTuber Arif Gökçek kimdir? Arif Gökçek arkadaşını neden öldürdü? YouTuber, YouTube ünlüleri veya YouTube kişilikleri; video paylaşım sitesi YouTube'da videoları popüler olan ve belli bir YouTube kanalından video yayınlayan İnternet ünlüsü içerik üreticilerine verilen ad.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriÜnlü YouTuber Arif Gökçek kimdir? Arif Gökçek arkadaşını neden öldürdü?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri