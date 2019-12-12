Ünlü YouTuber Arif Gökçek'in, 'Ailesiyle kavga etti kendini denize attı' dediği arkadaşının kafasına taşla vurup öldürdükten sonra denize attığı ortaya çıktı. Ünlü YouTuber sorgusunda her şeyi itiraf etti. Bunun üzerine Gökçe gözaltına alındı. Polis, gözaltına aldığı Gökçek'i mahkemeye çıkardı. Mahkemeye bilgi veren polis yetkilileri, Gökçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiğini söyledi. Peki ünlü YouTuber Arif Gökçek kimdir? Arif Gökçek arkadaşını neden öldürdü? YouTuber, YouTube ünlüleri veya YouTube kişilikleri; video paylaşım sitesi YouTube'da videoları popüler olan ve belli bir YouTube kanalından video yayınlayan İnternet ünlüsü içerik üreticilerine verilen ad.

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