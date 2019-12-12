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  • 12.12.2019 15:58
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58

'da bir nin evlat deparı kamerada

’da yokuş aşağı giden in üzerindeki kızını kurtarmak için peşinden koşan nin yüreği ağzına geldi. Küçük kızı bir servis şoförü kurtardı. Annenin attığı depar kameralarca saniye saniye kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre, si de yanında olduğu sırada sokakta e binen küçük kız aniden yokuşa doğru yöneldi. Biranda hızlanmaya başlayan bisiklete yetişmeye çalışan annenin yüreği ağzına geldi. Dört yol ağzının bulunduğu kavşağa doğru hızla ilerleyen bisikleti yakalamak için koşan ancak yetişemeyen annenin imdadına bir servis şoförü yetişti. Minibüsü olduğu yere park eden servis şoförü, küçük kızı hızlanan bisikletin üzerinden aldı.

Soluk soluğa kızının yanına giden anne, büyük şok yaşadı. Yaşananlar ise bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Şeref Özdemir, "Minibüsü garaja çekecektim. Çocuğu görmedim. Okulun önünden bir kadının bayır aşağı koştuğunu görünce çocuğu önünde fark ettim. El frenini çektiğim gibi kızı kurtarmak için hamle yaptım. Çok şükür bir kaza yaşanmadan olayı atlattık. O an dört yol ağzından hiçbir aracın geçmemiş olması da büyük bir faciayı önledi. Anne ve kızı çok büyük şoktaydı. Kız ağlamıyordu. Kütle gibi kucağıma düştü. Annesi bile 2-3 gün sonra teşekküre geldi" dedi.

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