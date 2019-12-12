Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü saat 21.15'te Süper Loto çekilişleri yapılıyor. Geçen haftaki çekilişlerde 21 milyon 537 bin liralık büyük ikramiye 7. kez bugüne devretti. Özellikle büyük devir işleminin ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu haftaki Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 14 - 26 - 30 - 36 - 44