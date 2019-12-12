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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 22:13

12 Aralık sonuçları sorgulama: Çekilişlerin ardından açıklandı!

5 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişlerde 7. kez 21 milyon 537 bin liralık ikramiye bugüne devretti. Bu kapsamda 12 Aralık sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Bugün bayilerden Süper Loto oynayanlar şimdi sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Saat 21.15'te gerçekleştirilen çekilişlerin ardından 12 Aralık duyuruldu. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları...

12 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı!

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günü saat 21.15'te Süper Loto çekilişleri yapılıyor. Geçen haftaki çekilişlerde 21 milyon 537 bin liralık büyük ikramiye 7. kez bugüne devretti. Özellikle büyük devir işleminin ardından bu saatlerde Süper Loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu haftaki Süper Loto sonuçları için heyecan sona erdi. Noter huzurunda yapılan çekilişlerin ardından 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı.

12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 14 - 26 - 30 - 36 - 44

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