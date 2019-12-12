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  • 12.12.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 19:44

'da korkunç ! Araç şarampole yuvarlandı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre -Ankara karayolunda bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunun 4 kişi hayatını kaybetti. yla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü var

'da bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

4 KİŞİ ÖLDÜ, ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
, akşam saatlerinde Afyonkarahisar-Ankara karayolunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ ilçesi Gömü kasabasında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken araç ise hurdaya döndü. Olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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