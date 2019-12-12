Kastamonu'da yarın okul tatil mi? Özellikle son haftalarda ülkemizin bazı illerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Olumsuz hava koşulları hayatı etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmadığı konusunda araştırma yapıyor. Meteorolojinin tarafından yapılan tahminlere göre bazı illerde kar yağışı bekleniyor. Bu kapsamda arama motorlarında merakla araştırılan sorular arasında Kastamonu'da yarın okullar tatil mi sorusu bulunuyor. Peki, 13 Aralık Cuma Kastamonu'da okullar tatil mi? Kastamonu Valiliği ve MEB açıklama yaptı mı? Okullar tatil olursa detaylar takvim.com.tr'de

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