Bugünkü
Takvim

’da çalınan köpeğini Amerika'da buldu

, yedi yıl önce felç kaldı. Hayatını kolaylaştırmak için bir köpek aldı. Tedavisi için 'ya gidince, köpeği komşuya bıraktı. Ancak hayvan çalındı. Dedektif gibi iz süren Artuç, Şamata adını verdiği köpeğinin Amerika'da olduğunu ortaya çıkardı. Şamata'yı 'ya getirmek için düğmeye bastı.

Dog artık!
Bursalı Nail Artuç, yedi yıl önce felç kaldı. Hayatını kolaylaştırmak için bir köpek aldı. Tedavisi için 'ya gidince, köpeği komşuya bıraktı. Ancak hayvan çalındı. Dedektif gibi iz süren Artuç, Şamata adını verdiği köpeğinin Amerika'da olduğunu ortaya çıkardı. Şamata'yı 'ya getirmek için düğmeye bastı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBursa’da çalınan köpeğini Amerika'da buldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri