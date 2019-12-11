Bursalı Nail Artuç, yedi yıl önce felç kaldı. Hayatını kolaylaştırmak için bir köpek aldı. Tedavisi için Ankara'ya gidince, köpeği komşuya bıraktı. Ancak hayvan çalındı. Dedektif gibi iz süren Artuç, Şamata adını verdiği köpeğinin Amerika'da olduğunu ortaya çıkardı. Şamata'yı Bursa'ya getirmek için düğmeye bastı.
- Yaşam
- 11.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.