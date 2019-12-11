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Adliyeye avukat gibi girip 100 bin lira dolandırdı

'daki 'ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve 'bu dava benim için çerez' dediği kadını 100 bin lira dolandıran 'sahte kadın avukat' D.G.B. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sahte avukat
Kartal'daki 'ne avukat gibi girip, cübbeyle dolaşan ve 'bu dava benim için çerez' dediği kadını 100 bin lira dolandıran 'sahte kadın avukat' D.G.B. hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dolandırılan mağdur kadın ise "İnsanlar her cübbeli gördüklerini avukat zannetmesinler" diye konuştu.



Mağdur E.A, isyan etti.


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