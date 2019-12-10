İstanbul'da akılalmaz olay! Adliyeye avukat gibi girip 100 bin lira dolandırdı!

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na avukat gibi girerek cübbeyle duruşmaları gezen D.G.B.'nin(30) iddiaya göre 'bu dava benim için çerez' diyerek güvenini kazandığı kadını 100 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen şüpheli hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, D.G.B. isimli kadının 30 Mayıs 2019 tarihinde elinde dosyalarla adliyenin B Blok -4. katındaki kapı girişinden adliyeye giriş yapmak istediği, güvenlik görevlisi A.Ç.'ye kendini avukat olarak tanıtıp kimliğinin yanında olmadığını söylediği, güvenlik görevlisinin de şüpheliyi avukat girişinden içeriye aldığı anlatıldı.