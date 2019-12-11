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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 21:54

11 Aralık sorgulama: Çekilişlerin ardından sonuçları duyuruldu!

11 Aralık Çarşamba , günün çok sorgulatınları arasında yer aldı. Gün içerisinde loto oynayanlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. 4 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilen çekilişlerin ardından İstanbul Ataşehir'deki bir talihli 872 bin liralık ikramiyenin sahibi olmuştu. , Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. İşte bu haftanın kazanan numaraları...

11 Aralık Şans Topu sonuçları duyuruldu!

Bugün akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın Şans Topu sonuçlarına çevrildi. Geçen haftaki çekilişlerin ardından İstanbul'daki bir talihli 877 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları....

11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 4 - 7 - 12 - 21 ve +10

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