Bugün akşam saatlerinden itibaren gözler haftanın Şans Topu sonuçlarına çevrildi. Geçen haftaki çekilişlerin ardından İstanbul'daki bir talihli 877 bin liralık ödülün sahibi olmuştu. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının ardından bugün bayilerden Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek istiyor. İşte 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları....

11 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 2 - 4 - 7 - 12 - 21 ve +10