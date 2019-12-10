Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.12.2019 09:09
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 09:09

Pendik'te korkutan ! Vatandaşlar mahsur kaldı

Gece saatlerinde Pendik'te bulunan bir binada çıktı. Bodrum katında bulunan elektrik panosundan çıkan yangın nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi.

Pendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar mahsur kaldı

Pendik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki bir binanın bodrum katında elektrik panosunda çıkan sebebiyle binanın üst katlarında oturan vatandaşlar mahsur kaldı.

Olay saat 00:00 sıralarında Pendik Güllübağlar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katında bulunan elektrik panosunda çıkan yangın sebebiyle bina içerisinde yoğun duman oluştu. Giriş katlarda oturanlar binadan uzaklaşırken üst katlarda oturan vatandaşlar mahsur kaldı. Zaman zaman trafodan patlama sesleri geldiği öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile tahliye edildi. 4. katta bulunan vatandaşlar itfaiye merdivenine binerken evde bulunan kuşlarının kafesini de yanlarına aldı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye merdiveni ile kurtarılan bir vatandaş, "Neden yangın çıktığını bilmiyoruz. Mahsur kaldık." şeklinde konuştu. Başka bir bina sakini "Trafo yandı. Elektrik panoları yandı. Zaten akşam 19:00 sıralarında geldiğimizde ufak bir koku vardı. Ondan sonra zaten trafo patladı." dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriPendik'te korkutan yangın! Vatandaşlar mahsur kaldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri