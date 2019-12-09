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  • 10.12.2019 07:50
  • Son Güncelleme: 10.12.2019 07:57

10 Aralık mesajları! 2019 ?

Bugün 10 Aralık ... 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından tüm insanlar için geçerli olan insan hakları evrensel beyannamesinin kabul edilmesinin ardından bugün, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. nı yazımızda derledik. Peki, ? İşte mesajları ve şiirleri...

Dünya İnsan Hakları Günü mesajları!

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 1948 yılından itibaren her yıl kutlanan Dünya İnsan Hakları Günü'nü sosyal medya hesaplarından kutlamak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda derledik. Peki, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı? İşte sosyal medya platformlarında paylaşılabilecek en güzel 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajları...

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

* İnsan her zaman kahraman olmaz ama her zaman insan olabilir. (Bacon)

* En büyük sevgi, insanlık sevgisidir.

* İnsan, insanın efendisi olamaz. Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. (Socrates)

* Soylu insan, hak ve adaleti her şeyden üstün tutar. (Konfüçyus)

* Kişisel hürriyetler kutsaldır.

* İnsanlar doğuştan eşittirler ama bunu, sonuna kadar sürdüremezler. (Montesquieu)

* İnsan köle doğmaz, köle yapılır.

* Bir tek kişiye yapılan haksızlık, bütün topluluğa yönelmiş bir tehdittir. (Montesquieu)

* Bana hürriyetlerin en büyükleri olan düşünce, inanç, vicdan hürriyetlerini verin. (Milton)

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